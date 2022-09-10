Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef, Danilo Şefin Canına Okudu! Kolundan Tuttuğu Gibi 83 Milyonun Önünde… “Cılkını Çıkarttınız!” İzleyiciler Şok Oldu!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalık bu kez şefler tarafından karıştı! Mehmet Şef, Danilo Zanna’nın resmen canına okudu! 83 milyonun seyrettiği yarışmada; Danilo Zanna’nın kolundan tuttuğu gibi hamlesini yapan Mehmet Şef’e “Cılkını çıkarttınız bu işin” yorumlarında bulunuldu! Peki, izleyicilerin şok olmasına neden olan olay neydi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında eğitim alan yarışmacılar, stüdyoya geldiklerinde ise aldıkları eğitimlerden geçmişlerdi. 3 aşamalı bir MasterClass eğitimi alan yarışmacılardan sadece Gamze büyük ödülün sahibi olmuştu. Yapmış olduğu yemeklerle şefleri etkilemeyi başaran Gamze, sevenlerini mutlu etmişti. Yarışmanın yeni bölümünde ise şeflerin birbirine girdiği görüldü! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.