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10 Eyl 2022 - 17:55

Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef, Danilo Şefin Canına Okudu! Kolundan Tuttuğu Gibi 83 Milyonun Önünde… “Cılkını Çıkarttınız!” İzleyiciler Şok Oldu!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalık bu kez şefler tarafından karıştı! Mehmet Şef, Danilo Zanna’nın resmen canına okudu! 83 milyonun seyrettiği yarışmada; Danilo Zanna’nın kolundan tuttuğu gibi hamlesini yapan Mehmet Şef’e “Cılkını çıkarttınız bu işin” yorumlarında bulunuldu! Peki, izleyicilerin şok olmasına neden olan olay neydi?