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10 Eyl 2022 - 18:23

Mahkum Dizisinde Barış Yesari Yine Öldü! Seyircilerin Beyninden Artık Duman Çıkıyor; Anlam Vermek Mümkün Değil! Savcı Fırat Aklını Kaybederse Şaşırmayın! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Barış Yesari’nin yine öldüğü ortaya çıktı! Seyircilerin artık beyninden çıkaran Mahkum dizisinin yeni sezonuna anlam vermek ise mümkün değil! Savcı Fırat’ın yaşananlardan sonra bir kez daha aklını kaybedeceği yorumlarda belirtilirken; yeni sezonda nelerin olacağı merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…