Mahkum Dizisinde Barış Yesari Yine Öldü! Seyircilerin Beyninden Artık Duman Çıkıyor; Anlam Vermek Mümkün Değil! Savcı Fırat Aklını Kaybederse Şaşırmayın! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Barış Yesari’nin yine öldüğü ortaya çıktı! Seyircilerin artık beyninden çıkaran Mahkum dizisinin yeni sezonuna anlam vermek ise mümkün değil! Savcı Fırat’ın yaşananlardan sonra bir kez daha aklını kaybedeceği yorumlarda belirtilirken; yeni sezonda nelerin olacağı merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin yeni sezonu iple çekilmeye başlamıştı. Perşembe akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Mahkum’da yeni sezon fragmanları ise seyircilerin kafalarını karman çorman etmeye yetti! Gündemi sallayıp geçen tek bir detaysa Barış Yesari’nin yine ölmesi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.