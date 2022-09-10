Taze Gelin Petek Dinçöz İç Çamaşırsız Pozlarıyla Büyüledi! Minicik Şortuyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Evlilik Yaramış Sana!” Yangın Yerine Çevirdi…

Serdar Kodaloğlu’ndan apar topar boşanan Petek Dinçöz, oğlunu da yanına alarak Miami’ye taşınmıştı. O dönemler ismi Ebru Gündeş’in eski kocası Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışan Petek Dinçöz, sadece oğlunun eğitimi için Miami’ye taşındığını dile getirmişti. Çok geçmeden Petek Dinçöz’ün çocukluk aşkı olan Nida Büyükbayraktar’la evlenme kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Yeni evli Petek Dinçöz’ün iç çamaşırsız pozları ise yürekleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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