Taze Gelin Petek Dinçöz İç Çamaşırsız Pozlarıyla Büyüledi! Minicik Şortuyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Evlilik Yaramış Sana!” Yangın Yerine Çevirdi…
Geçtiğimiz günlerde iş insanı Nida Büyükbayraktar’la dünya evine giren Petek Dinçöz, iç çamaşırsız pozlarıyla resmen büyüledi! Minicik bir şort giyerek akılları başlardan alan ve fizik şov yapan Dinçöz’e “Evlilik sana yaramış” yorumları yapıldı! Ortalığı bir anda yangın yerine çeviren taze gelin Petek Dinçöz, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Serdar Kodaloğlu’ndan apar topar boşanan Petek Dinçöz, oğlunu da yanına alarak Miami’ye taşınmıştı. O dönemler ismi Ebru Gündeş’in eski kocası Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışan Petek Dinçöz, sadece oğlunun eğitimi için Miami’ye taşındığını dile getirmişti. Çok geçmeden Petek Dinçöz’ün çocukluk aşkı olan Nida Büyükbayraktar’la evlenme kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Yeni evli Petek Dinçöz’ün iç çamaşırsız pozları ise yürekleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.