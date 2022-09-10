Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! İndirimiyle Tokat Gibi Çarptı! Sucuk 27 Lira, Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Peynir 39 Lira…

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle gündeme giren Tarım Kredi Market, müşterilerine hem kaliteli ürün sunuyor hem de uygun fiyatlarıyla vazgeçilmez kılınıyor! Her geçen gün gelen zamlara karşın; vatandaşın yanında olduğunu gösteren Tarım Kredi Market, indirimlerine bir yenisini ekledi! İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirimin tüm detayları…

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