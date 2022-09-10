Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! İndirimiyle Tokat Gibi Çarptı! Sucuk 27 Lira, Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Peynir 39 Lira…
Marketler arasındaki indirim savaşları kaldığı yerden devam ediyor. Tarım Kredi Market ise yeni bir indirime imzasını atarak; zamlara resti çekti ve indirimleriyle milyonlara tokat gibi çarptı! Sucuk 27 liraya, Ayçiçek yağı 147 liraya, tavuk 32 liraya, peynir ise 39 lira gibi dip fiyatlara satılmaya başlandı! İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirim...
Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle gündeme giren Tarım Kredi Market, müşterilerine hem kaliteli ürün sunuyor hem de uygun fiyatlarıyla vazgeçilmez kılınıyor! Her geçen gün gelen zamlara karşın; vatandaşın yanında olduğunu gösteren Tarım Kredi Market, indirimlerine bir yenisini ekledi! İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirimin tüm detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.