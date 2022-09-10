- 10 Eyl 2022 - 19:03 G: 10 Eyl 2022 - 19:08

Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! İndirimiyle Tokat Gibi Çarptı! Sucuk 27 Lira, Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Peynir 39 Lira…

Marketler arasındaki indirim savaşları kaldığı yerden devam ediyor. Tarım Kredi Market ise yeni bir indirime imzasını atarak; zamlara resti çekti ve indirimleriyle milyonlara tokat gibi çarptı! Sucuk 27 liraya, Ayçiçek yağı 147 liraya, tavuk 32 liraya, peynir ise 39 lira gibi dip fiyatlara satılmaya başlandı! İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirim...

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle gündeme giren Tarım Kredi Market, müşterilerine hem kaliteli ürün sunuyor hem de uygun fiyatlarıyla vazgeçilmez kılınıyor! Her geçen gün gelen zamlara karşın; vatandaşın yanında olduğunu gösteren Tarım Kredi Market, indirimlerine bir yenisini ekledi! İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirimin tüm detayları…

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10 Eyl 2022 - 19:03 Ankara- Yaşam

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Migros Markette Et ve Kıymada Büyük İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
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A101 Market’ten İnanılmaz Fırsat! Haftanın Yıldızlarında Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Siyah Zeytin Fiyatları Neredeyse Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor!
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Şok Market’ten Çılgın İndirim Bugün Başlıyor! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Makarna, Salça, Un, Şeker Fiyatları Düştü! 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor!
BİM Market İndirimleri Abarttı! Onlarca Ürünün Fiyatı Düştü! BİM 13 Eylül Aktüelinde Yok Yok! İşte BİM 13 Eylül Aktüel Ürünleri! mask
BİM Market İndirimleri Abarttı! Onlarca Ürünün Fiyatı Düştü! BİM 13 Eylül Aktüelinde Yok Yok! İşte BİM 13 Eylül Aktüel Ürünleri!
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A101 Market’ten İnanılmaz Dev Kampanya! Televizyon, Cep Telefonu, Tablet, Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı Fiyatları Düştü! İşte A101 8 Eylül 2022 Aktüeli!
Tarım Kredi Tüm Market Zincirlerine Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Bu İndirimler Bim, A101, Şok 'da Bile Yok… mask
Tarım Kredi Tüm Market Zincirlerine Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Bu İndirimler Bim, A101, Şok 'da Bile Yok…
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat, Makarna, Salça, Çay Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 7 TL, 19 TL, 22 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat, Makarna, Salça, Çay Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 7 TL, 19 TL, 22 TL’den Satışa Sunuluyor!
Şok Market’ten Son Dakika İndirim! Mercimek, Nohut, Pirinç, Makarna, Salça ve Yağ Fiyatları Yayınlandı! Hepsi 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Şok Market’ten Son Dakika İndirim! Mercimek, Nohut, Pirinç, Makarna, Salça ve Yağ Fiyatları Yayınlandı! Hepsi 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Migros Market’ten Dev Okula Dönüş Kampanyası! Çanta, Kalemlik, Defter Fiyatları Görenleri Şaşırtıyor! 11,90 TL, 24,90 TL, 49,90 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Migros Market’ten Dev Okula Dönüş Kampanyası! Çanta, Kalemlik, Defter Fiyatları Görenleri Şaşırtıyor! 11,90 TL, 24,90 TL, 49,90 TL’den Satışa Sunuluyor!
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Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! İndirimiyle Tokat Gibi Çarptı! Sucuk 27 Lira, Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Peynir 39 Lira… mask
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! İndirimiyle Tokat Gibi Çarptı! Sucuk 27 Lira, Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Peynir 39 Lira…
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