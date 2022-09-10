Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Eyl 2022 - 21:13

Deniz Baysal Yurtçu Ayna Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Kusursuz Fiziği Yaktı Yıktı! “10 Üzerinden 9 Veriyorum ki, Nazar Değmesin!”

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, ayna karşısında öyle pozlar verdi ki, görenlerin nefesi kesildi! İncecik beli ve kusursuz fiziğiyle ağızların açık kalmasına neden olan güzeller güzeli oyuncuya hayranları ise “10 üzerinden 9 veriyorum! 1 puanı nazar değmesin diye” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…