Deniz Baysal Yurtçu Ayna Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Kusursuz Fiziği Yaktı Yıktı! “10 Üzerinden 9 Veriyorum ki, Nazar Değmesin!”
Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, ayna karşısında öyle pozlar verdi ki, görenlerin nefesi kesildi! İncecik beli ve kusursuz fiziğiyle ağızların açık kalmasına neden olan güzeller güzeli oyuncuya hayranları ise “10 üzerinden 9 veriyorum! 1 puanı nazar değmesin diye” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kaçak Gelinler, Söz, Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde büyük bir çıkış yakalayan Deniz Baysal Yurtçu, oyunculuk yeteneklerini göstermişti. Hem performansıyla hem de oyunculuk yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Baysal Yurtçu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ayna pozu, güzelliğiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.