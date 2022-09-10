- 10 Eyl 2022 - 21:13

Deniz Baysal Yurtçu Ayna Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Kusursuz Fiziği Yaktı Yıktı! “10 Üzerinden 9 Veriyorum ki, Nazar Değmesin!”

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, ayna karşısında öyle pozlar verdi ki, görenlerin nefesi kesildi! İncecik beli ve kusursuz fiziğiyle ağızların açık kalmasına neden olan güzeller güzeli oyuncuya hayranları ise “10 üzerinden 9 veriyorum! 1 puanı nazar değmesin diye” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kaçak Gelinler, Söz, Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde büyük bir çıkış yakalayan Deniz Baysal Yurtçu, oyunculuk yeteneklerini göstermişti. Hem performansıyla hem de oyunculuk yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Baysal Yurtçu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ayna pozu, güzelliğiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Eyl 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi! mask
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi!
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı! mask
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı!
Survivor Sude Burcu’nun Kalçasını Öne Çıkaran Pozu Nefes Kesti! Minicik Taytıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu; “Nesin Sen Cennetten Gelen Melek Mi?” mask
Survivor Sude Burcu’nun Kalçasını Öne Çıkaran Pozu Nefes Kesti! Minicik Taytıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu; “Nesin Sen Cennetten Gelen Melek Mi?”
Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Ölümü Tüyler Ürpertti! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor; Kimsenin Aklından Geçmeyen, “Olmaz” Denilenler Oluyor! “Yok Artık!” mask
Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Ölümü Tüyler Ürpertti! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor; Kimsenin Aklından Geçmeyen, “Olmaz” Denilenler Oluyor! “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef, Danilo Şefin Canına Okudu! Kolundan Tuttuğu Gibi 83 Milyonun Önünde… “Cılkını Çıkarttınız!” İzleyiciler Şok Oldu! mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef, Danilo Şefin Canına Okudu! Kolundan Tuttuğu Gibi 83 Milyonun Önünde… “Cılkını Çıkarttınız!” İzleyiciler Şok Oldu!
Mahkum Dizisinde Barış Yesari Yine Öldü! Seyircilerin Beyninden Artık Duman Çıkıyor; Anlam Vermek Mümkün Değil! Savcı Fırat Aklını Kaybederse Şaşırmayın! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinde Barış Yesari Yine Öldü! Seyircilerin Beyninden Artık Duman Çıkıyor; Anlam Vermek Mümkün Değil! Savcı Fırat Aklını Kaybederse Şaşırmayın! Neler Oluyor?
Taze Gelin Petek Dinçöz İç Çamaşırsız Pozlarıyla Büyüledi! Minicik Şortuyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Evlilik Yaramış Sana!” Yangın Yerine Çevirdi… mask
Taze Gelin Petek Dinçöz İç Çamaşırsız Pozlarıyla Büyüledi! Minicik Şortuyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Evlilik Yaramış Sana!” Yangın Yerine Çevirdi…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Buralar Yangın Yeri!” Kalpler +135 Bpm’e Atıyor… Alev Alev Yaktı! mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Buralar Yangın Yeri!” Kalpler +135 Bpm’e Atıyor… Alev Alev Yaktı!
Masterchef Dilara Başaran Acun Medya’yı İpe Dizdi! “Kurgu Mu?” Sorusuna Verdiği Cevap Acun Ilıcalı’yı Zıplatacak! Meğer Sergen Özen’le… mask
Masterchef Dilara Başaran Acun Medya’yı İpe Dizdi! “Kurgu Mu?” Sorusuna Verdiği Cevap Acun Ilıcalı’yı Zıplatacak! Meğer Sergen Özen’le…
Burcu Özberk’in Minicik Elbisesi Kalpleri Yerinden Çıkardı! Fiziğini Öne Çıkardı; Instagram Alevler İçerisinde Kaldı! “Baklava Gibi Hatunsun!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Burcu Özberk’in Minicik Elbisesi Kalpleri Yerinden Çıkardı! Fiziğini Öne Çıkardı; Instagram Alevler İçerisinde Kaldı! “Baklava Gibi Hatunsun!” Yorumlar Arka Arkaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Sude Burcu’nun Kalçasını Öne Çıkaran Pozu Nefes Kesti! Minicik Taytıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu; “Nesin Sen Cennetten Gelen Melek Mi?” mask
Survivor Sude Burcu’nun Kalçasını Öne Çıkaran Pozu Nefes Kesti! Minicik Taytıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu; “Nesin Sen Cennetten Gelen Melek Mi?”
Deniz Baysal Yurtçu Ayna Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Kusursuz Fiziği Yaktı Yıktı! “10 Üzerinden 9 Veriyorum ki, Nazar Değmesin!” mask
Deniz Baysal Yurtçu Ayna Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Kusursuz Fiziği Yaktı Yıktı! “10 Üzerinden 9 Veriyorum ki, Nazar Değmesin!”
Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Ölümü Tüyler Ürpertti! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor; Kimsenin Aklından Geçmeyen, “Olmaz” Denilenler Oluyor! “Yok Artık!” mask
Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Ölümü Tüyler Ürpertti! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor; Kimsenin Aklından Geçmeyen, “Olmaz” Denilenler Oluyor! “Yok Artık!”
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! İndirimiyle Tokat Gibi Çarptı! Sucuk 27 Lira, Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Peynir 39 Lira… mask
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! İndirimiyle Tokat Gibi Çarptı! Sucuk 27 Lira, Ayçiçek Yağı 147 Lira, Tavuk 32 Lira, Peynir 39 Lira…
Taze Gelin Petek Dinçöz İç Çamaşırsız Pozlarıyla Büyüledi! Minicik Şortuyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Evlilik Yaramış Sana!” Yangın Yerine Çevirdi… mask
Taze Gelin Petek Dinçöz İç Çamaşırsız Pozlarıyla Büyüledi! Minicik Şortuyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Evlilik Yaramış Sana!” Yangın Yerine Çevirdi…
Mahkum Dizisinde Barış Yesari Yine Öldü! Seyircilerin Beyninden Artık Duman Çıkıyor; Anlam Vermek Mümkün Değil! Savcı Fırat Aklını Kaybederse Şaşırmayın! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinde Barış Yesari Yine Öldü! Seyircilerin Beyninden Artık Duman Çıkıyor; Anlam Vermek Mümkün Değil! Savcı Fırat Aklını Kaybederse Şaşırmayın! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL