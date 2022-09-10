Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaşınca Ortalık Yıkıldı! “Çocuğun Yaşındaki Kocan Görmesin!” Yorumlar Gırla… Bakanlar 18’lik Genç Kız Sanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın sütyenini göstere göstere paylaşımda bulunması, ortalığı yaktı yıktı! “Çocuğun yaşındaki kocan görmesin” yorumlarını alan Seda Sayan’a bakanlar adeta 18’lik genç kız aurası gördüler! Peki, Seda Sayan yine nasıl bir paylaşımda bulundu?
14 Şubat tarihinde romantik evlenme teklifi alan Seda Sayan, hayranlarını şok etmişti. Kedisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan, vize sorunları yaşayınca İstanbul’da evlenme karar vermişti. Aralarındaki yaş farkına takılmadıklarını dile getiren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaşıyorlardı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Seda Sayan, güzelliğiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.