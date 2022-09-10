Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Eyl 2022 - 21:25

Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaşınca Ortalık Yıkıldı! “Çocuğun Yaşındaki Kocan Görmesin!” Yorumlar Gırla… Bakanlar 18’lik Genç Kız Sanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın sütyenini göstere göstere paylaşımda bulunması, ortalığı yaktı yıktı! “Çocuğun yaşındaki kocan görmesin” yorumlarını alan Seda Sayan’a bakanlar adeta 18’lik genç kız aurası gördüler! Peki, Seda Sayan yine nasıl bir paylaşımda bulundu?