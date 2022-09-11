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11 Eyl 2022 - 08:57

Altın ve Dolar Alacakların Dikkatine! Son Dakika Bilgisi Ulaştı; Kuyumcular Ağzına Kadar Dolu! “Bu Millet Taş Yatırımı Mı Yapsın?” Tam Tamına…

Yerel ve global olaylardan etkilenen altın ve dolar kuru, yatırımcılarına bomba bir haber verdi. Gelen son dakika bilgisiyle birlikte yatırımcılar, kuyumcuları ağzına kadar doldurdu. Bir vatandaş ise artan altın fiyatlarına isyan ederek; “Bu millet taş yatırımı mı yapsın?” yorumunda bulundu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?