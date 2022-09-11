11 Eyl 2022 - 08:57 Güncelleme: 11 Eyl 2022 - 08:59
Altın ve Dolar Alacakların Dikkatine! Son Dakika Bilgisi Ulaştı; Kuyumcular Ağzına Kadar Dolu! “Bu Millet Taş Yatırımı Mı Yapsın?” Tam Tamına…
Yerel ve global olaylardan etkilenen altın ve dolar kuru, yatırımcılarına bomba bir haber verdi. Gelen son dakika bilgisiyle birlikte yatırımcılar, kuyumcuları ağzına kadar doldurdu. Bir vatandaş ise artan altın fiyatlarına isyan ederek; “Bu millet taş yatırımı mı yapsın?” yorumunda bulundu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın başladığı günden beri dalgalı bir grafik çizen altın, bir de FED faiz kararıyla yeniden şekilleniyor. Dakikada bir fiyat değiştiren altın hakkında gelen son dakika açıklaması herkesi şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.