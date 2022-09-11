- 11 Eyl 2022 - 08:57 G: 11 Eyl 2022 - 08:59

Altın ve Dolar Alacakların Dikkatine! Son Dakika Bilgisi Ulaştı; Kuyumcular Ağzına Kadar Dolu! “Bu Millet Taş Yatırımı Mı Yapsın?” Tam Tamına…

Yerel ve global olaylardan etkilenen altın ve dolar kuru, yatırımcılarına bomba bir haber verdi. Gelen son dakika bilgisiyle birlikte yatırımcılar, kuyumcuları ağzına kadar doldurdu. Bir vatandaş ise artan altın fiyatlarına isyan ederek; “Bu millet taş yatırımı mı yapsın?” yorumunda bulundu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın başladığı günden beri dalgalı bir grafik çizen altın, bir de FED faiz kararıyla yeniden şekilleniyor. Dakikada bir fiyat değiştiren altın hakkında gelen son dakika açıklaması herkesi şok etti!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Eyl 2022 - 08:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatlarında Bomba Düşüş! Yer Gök Gram Altınla İnliyor; Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi Ama Yine Olanlar Oldu! “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatlarında Bomba Düşüş! Yer Gök Gram Altınla İnliyor; Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi Ama Yine Olanlar Oldu! “Yok Artık!”
Altın Fiyatları Deli Etti! El Kol, Cep Cüzdan Ne Varsa Yakıyor! Bugün Alan Yarın En Az 200 Lira Karda; Kuyumcular Hınca Hınç Dolu! mask
Altın Fiyatları Deli Etti! El Kol, Cep Cüzdan Ne Varsa Yakıyor! Bugün Alan Yarın En Az 200 Lira Karda; Kuyumcular Hınca Hınç Dolu!
Altın Alacaklarına Tir Tir Titreten Açıklama! Tokat Gibi Çarptı; Yaşananlar Akılları Allak Bullak Etti! Öyle Bir Düşüş Yaşadı Ki, Bugün Almayan… mask
Altın Alacaklarına Tir Tir Titreten Açıklama! Tokat Gibi Çarptı; Yaşananlar Akılları Allak Bullak Etti! Öyle Bir Düşüş Yaşadı Ki, Bugün Almayan…
Altın Fiyatları Elleri Kolları Titretiyor! Kuyumcuya Giren Kalp Krizi Geçirip Çıkıyor; Tek Bir Gram Altın… “Yok Artık!” Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Elleri Kolları Titretiyor! Kuyumcuya Giren Kalp Krizi Geçirip Çıkıyor; Tek Bir Gram Altın… “Yok Artık!” Neler Oluyor?
Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor! mask
Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor!
Altın 100 Yılda Yaşanan Depremi Yaşıyor! Yatırımcıya Kahreden Haber Az Önce Verildi; Kuyumcularda Korku Filmi Çekiliyor! Tam Tamına… mask
Altın 100 Yılda Yaşanan Depremi Yaşıyor! Yatırımcıya Kahreden Haber Az Önce Verildi; Kuyumcularda Korku Filmi Çekiliyor! Tam Tamına…
Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse… mask
Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse…
Altın Fiyatları Uçurumdan Önceki Son Virajda! Ya Batacak Ya Çıkacak; Bundan Böyle Altın Alacak Kimse Kalmayacak! Tek Bir Gram Altın… mask
Altın Fiyatları Uçurumdan Önceki Son Virajda! Ya Batacak Ya Çıkacak; Bundan Böyle Altın Alacak Kimse Kalmayacak! Tek Bir Gram Altın…
Altın Fiyatları Paraşütle Düşüyor! Çeyrek Altın Yerle Bir Oldu; Yetişenin Elinde Kalacak… Altın Alacaklar Kuyumculara Koştu! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Paraşütle Düşüyor! Çeyrek Altın Yerle Bir Oldu; Yetişenin Elinde Kalacak… Altın Alacaklar Kuyumculara Koştu! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Öyle Bir Seviyeye Geriledi Ki, Yok Artık! Çeyrek Altın Diplere Çakıldı! Kuyumcuların Karları Geriledi… Yatırımcısı Artık Bıkıp Usandı! mask
Altın Fiyatları Öyle Bir Seviyeye Geriledi Ki, Yok Artık! Çeyrek Altın Diplere Çakıldı! Kuyumcuların Karları Geriledi… Yatırımcısı Artık Bıkıp Usandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?” mask
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?”
Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin… mask
Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in Oğlu için Yatakta Çıplak Poz Verdi! Görenler Tir Tir Titredi! Berrak Tüzünataç’ın Çıplak Pozlarının Sebebi İse… mask
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in Oğlu için Yatakta Çıplak Poz Verdi! Görenler Tir Tir Titredi! Berrak Tüzünataç’ın Çıplak Pozlarının Sebebi İse…
Bir Bakışıyla Bin Can Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Gözleri Şiir Gibi Olan Burçlar… mask
Bir Bakışıyla Bin Can Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Gözleri Şiir Gibi Olan Burçlar…
Hangi Burçların Güzelliği Bir Su Gibidir? İşte Boy, Pos ve Endamıyla Konuşulan Burçlar… mask
Hangi Burçların Güzelliği Bir Su Gibidir? İşte Boy, Pos ve Endamıyla Konuşulan Burçlar…
Kenan Işık’ın O Görsel Yüreklerin Sızım Sızım Sızlamasına Neden Oldu! Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Tam 8 Yıldır Komadaydı, “Yok Artık!” mask
Kenan Işık’ın O Görsel Yüreklerin Sızım Sızım Sızlamasına Neden Oldu! Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Tam 8 Yıldır Komadaydı, “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL