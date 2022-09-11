Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! İki Böbreğini de Kaybettiğini Açıklamıştı; Somer Şef Son Dakika Bilgisini Verdi! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 sezonunda yer alan Hamza’dan yürekleri sızım sızım sızlatan bir haber geldi. Birkaç hafta önce iki böbreğini de kaybettiğini açıklayan Hamza Mercimek’ten gelen kötü haberi, Somer Sivrioğlu duyurdu! Hayranlarını derinden üzen Hamza Mercimek, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 sezonunda başarısıyla bulunan Hamza Mercimek, çok yetenekli bir şef olduğunu göstermişti. Masterchef yarışmasından çok erken elenen Hamza Mercimek’in geçtiğimiz günlerde 2 böbreğini de kaybettiği ortaya çıkmıştı. Hastane ve ev arasında yaşayan Hamza Mercimek hakkında gelen kara haber yürekleri sızlattı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.