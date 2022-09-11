4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!”
Güzelliğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen 4 aylık hamile Fahriye Evcen, yemyeşil bahçesinden iç çamaşırsız bir paylaşımda bulunarak nefesleri kesti1 Hayranlarından “Ablam ucu gözüküyor ama” yorumlarını alan Fahriye Evcen, ilk çocuğu Karan’ı arkasına; çekiciliğini ön plana aldı! İşte sosyal medyayı zandır zangır sallayan güzel oyuncunun o paylaşımları…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle kalplerde taht kuran Fahriye Evcen, uzun yıllar sonra ilk kez ekranlara dönmüştü ama 1 sezon kaldıktan sonra ayrılmak zorunda kalmıştı. Diziden neden ayrıldığı merak konusu olmuştu ki, çok geçmeden ikinci bebeğe hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yaz sezonu boyunca eşi ve çocuğuyla tekne tatili yapan Fahriye Evcen, evine döndü ve paylaşımıyla yürekleri hop hop hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.