4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!”

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle kalplerde taht kuran Fahriye Evcen, uzun yıllar sonra ilk kez ekranlara dönmüştü ama 1 sezon kaldıktan sonra ayrılmak zorunda kalmıştı. Diziden neden ayrıldığı merak konusu olmuştu ki, çok geçmeden ikinci bebeğe hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yaz sezonu boyunca eşi ve çocuğuyla tekne tatili yapan Fahriye Evcen, evine döndü ve paylaşımıyla yürekleri hop hop hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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