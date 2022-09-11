Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda adını duyuran Hazal Çağlar, dekolteli pozlarıyla nefesleri kesti! İp askılı elbisesini elleriyle toplayan Hazal Çağlar’a sevenleri ise Gönül Dağı dizisinde kocası olan Ramazan’dan gönderme yaparak; “Ramazan bu hallerini görse kalp krizi geçirir” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yeni sezona başlayan ve reytingleri alt üst eden Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.