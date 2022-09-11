Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yeni sezona başlayan ve reytingleri alt üst eden Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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