Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışmasında boy gösteren Masterchef Fatma Nur hakkında ortaya çıkan gerçek milyonları tilt etti! Sosyal medyayı yıkan bu durum sonrasında birçok kişi ise “Neden gıcık olduğu şimdi ortaya çıktı” yorumlarını yaptılar! Kimsenin bilmediği bu gerçek sevenini de sevmeyenini de ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele vermiş ve Mavi takım oyunu kazanmıştı. Aldıkları ödülü ise geçtiğimiz sene yarışan ve sağlık problemi olan Hamza Mercimek’e göndermişlerdi. Yarışmanın ana kadrosunda bulunan Fatma Nur hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.