Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele vermiş ve Mavi takım oyunu kazanmıştı. Aldıkları ödülü ise geçtiğimiz sene yarışan ve sağlık problemi olan Hamza Mercimek’e göndermişlerdi. Yarışmanın ana kadrosunda bulunan Fatma Nur hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!