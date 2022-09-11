Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem resmen ağzının payını aldı, köşeye oturdu! Rıfat, Meryem’i tek sözüyle yerden yere vurdu ve adeta taşı gediğine koydu! İzleyenler tarafından “Sonunda be” yorumlarını alan bu anlar, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, yine reytinglerde deprem etkisi yaratmıştı. Rıfat’ı terk edip, aklını kaybetmesine neden olan Meryem, dün akşam ekranlara gelen bölümde adeta yerden yere vuruldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.