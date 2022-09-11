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11 Eyl 2022 - 11:25

Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem resmen ağzının payını aldı, köşeye oturdu! Rıfat, Meryem’i tek sözüyle yerden yere vurdu ve adeta taşı gediğine koydu! İzleyenler tarafından “Sonunda be” yorumlarını alan bu anlar, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…