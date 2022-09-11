- 11 Eyl 2022 - 11:25 G: 11 Eyl 2022 - 11:38

Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem resmen ağzının payını aldı, köşeye oturdu! Rıfat, Meryem’i tek sözüyle yerden yere vurdu ve adeta taşı gediğine koydu! İzleyenler tarafından “Sonunda be” yorumlarını alan bu anlar, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, yine reytinglerde deprem etkisi yaratmıştı. Rıfat’ı terk edip, aklını kaybetmesine neden olan Meryem, dün akşam ekranlara gelen bölümde adeta yerden yere vuruldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Eyl 2022 - 11:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu… mask
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp… mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp…
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!” mask
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!”
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! İki Böbreğini de Kaybettiğini Açıklamıştı; Somer Şef Son Dakika Bilgisini Verdi! Meğer… mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! İki Böbreğini de Kaybettiğini Açıklamıştı; Somer Şef Son Dakika Bilgisini Verdi! Meğer…
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?” mask
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?”
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in Oğlu için Yatakta Çıplak Poz Verdi! Görenler Tir Tir Titredi! Berrak Tüzünataç’ın Çıplak Pozlarının Sebebi İse… mask
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in Oğlu için Yatakta Çıplak Poz Verdi! Görenler Tir Tir Titredi! Berrak Tüzünataç’ın Çıplak Pozlarının Sebebi İse…
Kenan Işık’ın O Görsel Yüreklerin Sızım Sızım Sızlamasına Neden Oldu! Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Tam 8 Yıldır Komadaydı, “Yok Artık!” mask
Kenan Işık’ın O Görsel Yüreklerin Sızım Sızım Sızlamasına Neden Oldu! Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Tam 8 Yıldır Komadaydı, “Yok Artık!”
Masterchef Dilara Başaran'dan “Kurgu Mu?” Sorusuna Şok Cevap! Acun Ilıcalı’yı Sinirlendirdi! Meğer Sergen Özen’le Sevgili… mask
Masterchef Dilara Başaran'dan “Kurgu Mu?” Sorusuna Şok Cevap! Acun Ilıcalı’yı Sinirlendirdi! Meğer Sergen Özen’le Sevgili…
Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaşınca Ortalık Yıkıldı! “Çocuğun Yaşındaki Kocan Görmesin!” Yorumlar Gırla… Bakanlar 18’lik Genç Kız Sanıyor! mask
Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaşınca Ortalık Yıkıldı! “Çocuğun Yaşındaki Kocan Görmesin!” Yorumlar Gırla… Bakanlar 18’lik Genç Kız Sanıyor!
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi! mask
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu… mask
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp… mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp…
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!” mask
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!”
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! İki Böbreğini de Kaybettiğini Açıklamıştı; Somer Şef Son Dakika Bilgisini Verdi! Meğer… mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! İki Böbreğini de Kaybettiğini Açıklamıştı; Somer Şef Son Dakika Bilgisini Verdi! Meğer…
Altın ve Dolar Alacakların Dikkatine! Son Dakika Bilgisi Ulaştı; Kuyumcular Ağzına Kadar Dolu! “Bu Millet Taş Yatırımı Mı Yapsın?” Tam Tamına… mask
Altın ve Dolar Alacakların Dikkatine! Son Dakika Bilgisi Ulaştı; Kuyumcular Ağzına Kadar Dolu! “Bu Millet Taş Yatırımı Mı Yapsın?” Tam Tamına…
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?” mask
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL