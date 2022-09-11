- 11 Eyl 2022 - 13:08 G: 11 Eyl 2022 - 13:22

Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 2020 şampiyonu olarak akıllara kazınan Serhat Doğramacı’nın değişimi dudakların uçuklamasına neden oldu! Geçtiğimiz aylarda evlenen Serhat Doğramacı’nın son halini görenler ise “Şefim bu ne hal!” demeden duramadı! Kimsenin bu şekilde görmeyi beklemediği Serhat Doğramacı, ağızların açık bıraktı. Peki, Serhat Doğramacı’nın son hali nasıl?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2020 döneminde bulunan Serhat Doğramacı, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. 2020 sezonuna son anda katılan Serhat Doğramacı, “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerini dile getirerek; Mehmet Şefi çıldırtmıştı. Kendinden emin tavırları ve boş olmayan iddiasıyla kupayı kaldıran isim olan Serhat Doğramacı’nın ortaya çıkan görselleri herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eyl 2022 - 13:08 Ankara- Yaşam

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