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11 Eyl 2022 - 13:08

Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 2020 şampiyonu olarak akıllara kazınan Serhat Doğramacı’nın değişimi dudakların uçuklamasına neden oldu! Geçtiğimiz aylarda evlenen Serhat Doğramacı’nın son halini görenler ise “Şefim bu ne hal!” demeden duramadı! Kimsenin bu şekilde görmeyi beklemediği Serhat Doğramacı, ağızların açık bıraktı. Peki, Serhat Doğramacı’nın son hali nasıl?