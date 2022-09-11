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11 Eyl 2022 - 13:57

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Sonunda Yine Alev Alev Yanmaya Başladı! Barışma Haberinden Sonra Hayranları Havalara Uçtu! Neler Oldu Neler…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in barıştıkları iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Aşklarının yeniden alevlendiğini duyan hayranları ise adeta havalara uçtu, ne diyeceğini şaşırdı. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlıklarının kaldıkları yerden devam ettiğini dile getiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arasında yaşananlar ise herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…