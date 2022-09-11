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11 Eyl 2022 - 14:46

Gönül Dağı Dizisine Dilek Sonunda Geri Geliyor! Türk Televizyonları Böyle Bir Senaryoya İlk Kez Bakış Atacaklar! “Sonunda Kurtuluyoruz Yeni Kızdan!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na sonunda Dilek karakterinin yeniden giriş yapacağı ortaya çıktı! Türk televizyon dünyasının bir ilke neden olacağı senaryo ise resmen basına sızdı! Taner için gelen yeni partneri Aylin’den kurtulacakları için mutlu olan seyirciler ise Dilek şokuyla neye uğradıklarını şaşırdılar! Peki, Gülsim Ali İlhan dizide nasıl görünecek?