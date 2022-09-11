- 11 Eyl 2022 - 14:46 G: 11 Eyl 2022 - 14:47

Gönül Dağı Dizisine Dilek Sonunda Geri Geliyor! Türk Televizyonları Böyle Bir Senaryoya İlk Kez Bakış Atacaklar! “Sonunda Kurtuluyoruz Yeni Kızdan!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na sonunda Dilek karakterinin yeniden giriş yapacağı ortaya çıktı! Türk televizyon dünyasının bir ilke neden olacağı senaryo ise resmen basına sızdı! Taner için gelen yeni partneri Aylin’den kurtulacakları için mutlu olan seyirciler ise Dilek şokuyla neye uğradıklarını şaşırdılar! Peki, Gülsim Ali İlhan dizide nasıl görünecek?

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Yeni sezona gümbür gümbür bir başlangıç yapan Gönül Dağı dizisinde, “Dilek” karakteri ise hem Taner’de hem de seyircide kabuk bağlayan bir yara yapmıştı. Şimdiyse başarılı oyuncunun yeniden dizide bulunacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eyl 2022 - 14:46 Ankara- Yaşam

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