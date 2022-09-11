Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Ortaya Çıktı! Dilan Mı, Melih Mi, Serpilay Mı? “Kurtulduk! Şükür Namazı Kılacağım!” Giden İsmi Duyan Halay Çekiyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedeklerden Atike, 2 turu da başarıyla geçmiş ve ana kadroya giren isim olmuştu. Tüm bunların yanı sıra Pazartesi kurulan Mavi takım ve Kırmızı takım ödül için büyük bir savaş vermişlerdi. Her iki takımda kazandıkları ödülü Hamza Mercimek’in tedavisi için verilmesini istemiş ve yapım bunu duygulanarak kabul etmişti. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasında bir isim hayallerine veda edecekti! Peki, neler oluyor?

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