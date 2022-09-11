Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Ortaya Çıktı! Dilan Mı, Melih Mi, Serpilay Mı? “Kurtulduk! Şükür Namazı Kılacağım!” Giden İsmi Duyan Halay Çekiyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından hayallerine veda edecek isim resmen belli oldu! Giden ismi duyanlar ise “Kurtulduk be! Şükür namazı kılacağım” yorumlarında bulundular! Giden ismi duyanlar adeta halay çekmeye başladı, havalara uçtu! Peki, Dilan mı, Melih mi yoksa Serpilay mı elenen isim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedeklerden Atike, 2 turu da başarıyla geçmiş ve ana kadroya giren isim olmuştu. Tüm bunların yanı sıra Pazartesi kurulan Mavi takım ve Kırmızı takım ödül için büyük bir savaş vermişlerdi. Her iki takımda kazandıkları ödülü Hamza Mercimek’in tedavisi için verilmesini istemiş ve yapım bunu duygulanarak kabul etmişti. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasında bir isim hayallerine veda edecekti! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.