11 Eyl 2022 - 17:37
Acun Ilıcalı’nın Kızının Ayakkabısının Fiyatı Sağır Ediyor! “Şeyma Subaşı’na Bu Kadar Nafaka Vermiyorsun Acun!” Millet Yerde 100 Lira Bulsa…
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın kızının ayakkabısının fiyatını duyanlar şok içerisinde kaldı! Şeyma Subaşı’na bu kadar nafaka verilmediğine dair yorumlar yapılırken; birçok kişi ise “Millet yerde 100 lira bulsa üç gün mutlu olur! Bu fiyatlar şaka mı?” yorumlarında bulundular!
Tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın Melisa adında bir kızlarının olduğu biliniyor. Öyle ki, Melisa’nın eğlenceli ve keyifli hayatına birçok kişi sahip bile olmak istiyor! Peki, Melisa Ilıcalı’nın ayakkabılarının fiyatı ne kadar çıktı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.