Acun Ilıcalı’nın Kızının Ayakkabısının Fiyatı Sağır Ediyor! “Şeyma Subaşı’na Bu Kadar Nafaka Vermiyorsun Acun!” Millet Yerde 100 Lira Bulsa…

Tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın Melisa adında bir kızlarının olduğu biliniyor. Öyle ki, Melisa’nın eğlenceli ve keyifli hayatına birçok kişi sahip bile olmak istiyor! Peki, Melisa Ilıcalı’nın ayakkabılarının fiyatı ne kadar çıktı?

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