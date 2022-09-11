Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Ayna Pozları Kalpleri Çarptı! Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Hem Dekolte Hem Fizik Şov Yaptı! “Bin Kez Maşallah!”
Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olduğu biline Buse Varol’un ayna pozları yürekleri hoplattı! Üzerine yapışan bir kıyafet giyerek hem dekolte hem de fizik şov yapan Buse Varol’u görenler ise “Bin kez Maşallah” demeden yapamadı! Fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilenler…
2022 yılının başlarında boşanacakları konuşulan Buse Varol ve Alişan arasında bomba bir kriz çıkmıştı. Evleri ayırdıkları ve mahkemeye sessiz sedasız başvurdukları iddia edilen Buse Varol ve Alişan’ı iddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan barıştırmıştı. Aşklarına ve evliliklerine bir şans daha veren Alişan ve Buse Varol’un çok mutlu oldukları yapmış oldukları paylaşımlarla görülüyordu! Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ayna pozu ise nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.