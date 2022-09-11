Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Ayna Pozları Kalpleri Çarptı! Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Hem Dekolte Hem Fizik Şov Yaptı! “Bin Kez Maşallah!”

2022 yılının başlarında boşanacakları konuşulan Buse Varol ve Alişan arasında bomba bir kriz çıkmıştı. Evleri ayırdıkları ve mahkemeye sessiz sedasız başvurdukları iddia edilen Buse Varol ve Alişan’ı iddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan barıştırmıştı. Aşklarına ve evliliklerine bir şans daha veren Alişan ve Buse Varol’un çok mutlu oldukları yapmış oldukları paylaşımlarla görülüyordu! Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ayna pozu ise nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!