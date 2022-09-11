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11 Eyl 2022 - 17:37

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Minili Pozları Şok Etti! “Altına Bir Şey Giymeyi Unuttun Galiba!” Yorumlar Arka Arkaya… Yine Düşman Çatlattı!

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor’un 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu’nun minili pozları yine olay üzerine olay yarattı. Minicik bir şort giyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun bu hallerine birçok kişi ise “Altına bir şey giymeyi unutmuşsun galiba!” yorumlarında bulundular! Arka arkaya yorumlar alan güzel isim yine düşman çatlattı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?