Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Minili Pozları Şok Etti! “Altına Bir Şey Giymeyi Unuttun Galiba!” Yorumlar Arka Arkaya… Yine Düşman Çatlattı!
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor’un 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu’nun minili pozları yine olay üzerine olay yarattı. Minicik bir şort giyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun bu hallerine birçok kişi ise “Altına bir şey giymeyi unutmuşsun galiba!” yorumlarında bulundular! Arka arkaya yorumlar alan güzel isim yine düşman çatlattı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, önce Gönüllüler takımında daha sonra Kırmızı takımda yer almıştı. Survivor yarışmasından 4. olarak çıkan isim, bir daha Survivor yarışmasına katılmayı düşünmediğini her fırsatta açıklamıştı. Yarışmadan sonra hayatı bambaşka bir yönde evirilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun minili paylaşımı olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.