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11 Eyl 2022 - 17:37

Şeyma Subaşı’nın Sevgilisinden İlan-ı Aşk! “Enişte Döktürmüş!” Yüzler Kıpkırmızı Oldu; Görenlerin Nutku Tutuldu! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmamıştı…

Her hamlesi ayrı bir olay yaratan Şeyma Subaşı’nın “Meedo” diyerek seslendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilan-ı aşk ederek sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’nın bile Şeyma Subaşı için böyle bir paylaşım yapmadığına dair yorumlar peş peşe geldi! Yüzleri kıpkırmızı eden bu paylaşım sonrasında birçok kişiyse “Enişte döktürmüş belli ki” yorumlarında bulundu! İşte Şeyma Subaşı’nın biricik aşkından gelen o paylaşım…