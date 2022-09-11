- 11 Eyl 2022 - 17:38 G: 11 Eyl 2022 - 17:51

Masterchef Pelin Estetik Bağımlısı Oldu! Güzelliğiyle Danilo Zanna’nın Bile Kalbini Titretmişti; Son Hali İnanılır Gibi Değil! Görenler Tanıyamıyor; “Ne Oldu Sana!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Pelin Zaman, resmen estetik bağımlısı oldu! Danilo Zanna’nın kalbini güzelliğiyle tir tir titreten Pelin Zaman’ın son hali inanılır gibi değil! Görenlerin “Ne oldu sana” dediği Pelin Zaman’ın Masterchef yarışmasındaki hallerinden eser kalmadığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 yılında bulunan Pelin Zaman, güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Masterchef yarışmasında adı Danilo Zanna’yla aşk dedikodularına bile karışan isim, yarışmadan sonra aralarında bir şeyin olmadığını açıklamıştı. O sıralar şarkıcı Gökhan Akar’la sevgili olan Pelin Zaman, yarışmadan sonra ayrılık kararı almıştı. Masterchef yarışmasından sonra hayatı büyük çapta değişen Pelin Zaman’ın yüzündeki değişimse şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eyl 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

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