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11 Eyl 2022 - 17:38

Masterchef Pelin Estetik Bağımlısı Oldu! Güzelliğiyle Danilo Zanna’nın Bile Kalbini Titretmişti; Son Hali İnanılır Gibi Değil! Görenler Tanıyamıyor; “Ne Oldu Sana!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Pelin Zaman, resmen estetik bağımlısı oldu! Danilo Zanna’nın kalbini güzelliğiyle tir tir titreten Pelin Zaman’ın son hali inanılır gibi değil! Görenlerin “Ne oldu sana” dediği Pelin Zaman’ın Masterchef yarışmasındaki hallerinden eser kalmadığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…