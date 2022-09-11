Defne Samyeli’nin Güzeller Güzeli Kızı İç Çamaşırsız Poz Verdi! “Sen Allah’ın Bir Lütfusun!” Midi Boy Elbisesiyle Tansiyonları Fırlattı! O Paylaşım…
Eski oyuncu, yeni şarkıcı Defne Samyeli’nin güzeller güzeli büyük kızı, iç çamaşırsız pozlarıyla başları döndürdü! “Sen Allah’ın bir lütfusun” yorumlarını alan güzel oyuncu, midi boy elbisesiyle adeta tansiyonları yükseltti. O paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, gündem oldu! İşte çok konuşulan o pozlar…
Akıncı dizisinde yıldızını parlatan güzel oyuncu Deren Talu, en son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde konuk oyuncu olarak boy göstermişti. Annesi gibi başarılı bir oyuncu olmak isteyen ve eğitimlerini alan Deren Talu’nun iddialı pozları ise çok konuşuluyor! Sosyal medya üzerinden bir iddialı paylaşımda daha bulunan Deren Talu, hayranlarından tam not aldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.