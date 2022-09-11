Defne Samyeli’nin Güzeller Güzeli Kızı İç Çamaşırsız Poz Verdi! “Sen Allah’ın Bir Lütfusun!” Midi Boy Elbisesiyle Tansiyonları Fırlattı! O Paylaşım…

Akıncı dizisinde yıldızını parlatan güzel oyuncu Deren Talu, en son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde konuk oyuncu olarak boy göstermişti. Annesi gibi başarılı bir oyuncu olmak isteyen ve eğitimlerini alan Deren Talu’nun iddialı pozları ise çok konuşuluyor! Sosyal medya üzerinden bir iddialı paylaşımda daha bulunan Deren Talu, hayranlarından tam not aldı! Peki, neler oluyor?

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