Masterchef Atike’nin Instagram Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Sen Neymişsin Be Atike!” Resmen Bir Esmer Bomba! Miniler, Dekolteler, Croplar… Görenler Şok Oluyor!
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te boy gösteren ve artık ana kadroda olan Atike, Instagram pozlarıyla nefesleri kökten kesti! “Sen neymişsin be Atike” yorumlarını alan güzeller güzeli isim Atike, resmen bir esmer bombası! Miniler, dekolteler ve croplarla başları döndüren Atike’nin bu hallerini görenler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilenler…
Masterchef yarışmasının son bölümünde önce triliçe tatlısını, daha sonra kayısıyla en başarılı yemeği çıkaran Atike Bozkaya, diğer rakiplerini eleyerek yarışmada öne çıkan isim olmuştu. Defalarca kez ana kadroya girmeyi zorlayan Atike Bozkaya’nın sonunda kadroda yerini alacak olması hayranlarını adeta havalara uçurmuştu. Yarışmaya katılan Atike’nin sosyal medya pozları ise ilgi odağı oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.