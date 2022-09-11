Masterchef Atike’nin Instagram Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Sen Neymişsin Be Atike!” Resmen Bir Esmer Bomba! Miniler, Dekolteler, Croplar… Görenler Şok Oluyor!

Masterchef yarışmasının son bölümünde önce triliçe tatlısını, daha sonra kayısıyla en başarılı yemeği çıkaran Atike Bozkaya, diğer rakiplerini eleyerek yarışmada öne çıkan isim olmuştu. Defalarca kez ana kadroya girmeyi zorlayan Atike Bozkaya’nın sonunda kadroda yerini alacak olması hayranlarını adeta havalara uçurmuştu. Yarışmaya katılan Atike’nin sosyal medya pozları ise ilgi odağı oldu!

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