Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Kahreden İhaneti Sonunda Öğrendi! Somer Gidiyor; Gerçek Aşkı Kartal Geliyor! İkinci Sezonda Yasak Aşklar, Aldatmalar Gırla…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan sonunda kahreden ihaneti öğrendi! Somer’in artık Türkan’ın kalbinden gideceği ve gerçek aşkı Kartal’ın diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! İkinci sezonda hem entrikanın hem yasak aşkların hem de gırla yaşanacağı gözler önüne serilirken; Kartal’ın yakışıklılığını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu için çekimler başlamıştı. İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş’in ekranlara gelecek olan bölümlerinde Somer ve Türkan’ın arasının düzeldiği görülmüştü ama Mine gerçeği kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.