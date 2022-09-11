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11 Eyl 2022 - 19:27

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Kahreden İhaneti Sonunda Öğrendi! Somer Gidiyor; Gerçek Aşkı Kartal Geliyor! İkinci Sezonda Yasak Aşklar, Aldatmalar Gırla…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan sonunda kahreden ihaneti öğrendi! Somer’in artık Türkan’ın kalbinden gideceği ve gerçek aşkı Kartal’ın diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! İkinci sezonda hem entrikanın hem yasak aşkların hem de gırla yaşanacağı gözler önüne serilirken; Kartal’ın yakışıklılığını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilenler…