Masterchef Burak Kaya Kırılmadık Rekor Bırakmıyor! Mehmet Şef Mosmor Olacak; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Acun Medya Ne Kadar Dibe Çekerse Çeksin…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te boy gösteren Burak Kaya, kırılmadık rekor bırakmadı! Mehmet Şef’le geçtiğimiz günlerde birbirine giren Burak Kaya’nın bu hamlesinden sonra Mehmet Şefin mosmor olacağına dair yorumlar yapıldı! Acun Medya’nın dibe çekmeye çalıştığına dair yorumlar alan Burak Kaya, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına girdiği gibi fırtınalar estiren Burak Kaya, sosyal medyada yakışıklılığıyla gündem olmuştu. Birçok reklam filmde ve Amerika dizilerinde boy gösterdiğini dile getiren Burak Kaya, aşçılık mesleğini yıllar önce bıraktığını dile getirmişti. Yeniden mutfak aşkının kabardığını ve bu yüzden Masterchef yarışmasına katıldığını dile getiren Burak Kaya’nın yarışmada ise kırılmadık rekoru kalmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.