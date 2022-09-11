Masterchef Burak Kaya Kırılmadık Rekor Bırakmıyor! Mehmet Şef Mosmor Olacak; Yaşananlar Akıl Karı Değil! Acun Medya Ne Kadar Dibe Çekerse Çeksin…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına girdiği gibi fırtınalar estiren Burak Kaya, sosyal medyada yakışıklılığıyla gündem olmuştu. Birçok reklam filmde ve Amerika dizilerinde boy gösterdiğini dile getiren Burak Kaya, aşçılık mesleğini yıllar önce bıraktığını dile getirmişti. Yeniden mutfak aşkının kabardığını ve bu yüzden Masterchef yarışmasına katıldığını dile getiren Burak Kaya’nın yarışmada ise kırılmadık rekoru kalmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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