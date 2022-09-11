- 11 Eyl 2022 - 21:53

Burcu Özberk’in Dekoltesi Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu! “Buzlar Kraliçesi!” İçine Hiçbir Şey Giymedi, Göbeğine Kadar Açılan Elbisesiyle Alev Alev Yaktı!

Hem kariyer adımlarıyla hem de cesur kıyafetleriyle gündemden düşmek nedir bilemeyen Burcu Özberk’in dekoltesi sosyal medyaya resmen damgasını vurdu! İçine iç çamaşırı giymeyen Burcu Özberk’in göbeğine kadar açılan elbisesiyle adeta alev alev yaktı! Takipçisinden “Buzlar kraliçesi” yorumunu alan Burcu Özberk, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteren Burcu Özberk, dizisi biter bitmez soluğu Bali’de almıştı. Uzun uzadıya bir tatil yapan Özberk, tatil dönüşünde çalışmak istemediğini ve en yakın zamanda yeniden tatile çıkmak istediğini dile getirmişti. Güzeller güzeli oyuncunun yeni tatilinden vermiş olduğu pozlar ise nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eyl 2022 - 21:53 Ankara- Yaşam

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