Burcu Özberk’in Dekoltesi Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu! “Buzlar Kraliçesi!” İçine Hiçbir Şey Giymedi, Göbeğine Kadar Açılan Elbisesiyle Alev Alev Yaktı!

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteren Burcu Özberk, dizisi biter bitmez soluğu Bali’de almıştı. Uzun uzadıya bir tatil yapan Özberk, tatil dönüşünde çalışmak istemediğini ve en yakın zamanda yeniden tatile çıkmak istediğini dile getirmişti. Güzeller güzeli oyuncunun yeni tatilinden vermiş olduğu pozlar ise nefeslerin kesilmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!