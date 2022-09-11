Selin Ciğerci’ye Boşandıktan Sonra Bir Haller Oldu! Minicik Beyaz Şortuyla Yine Fırtınalar Çıkardı; Fiziğiyle Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! “Gökhan Ağla”

2019 yılında Türkiye’nin konuştuğu bir evliliğe imzasını atan Selin Ciğerci, 2021 yılında ise boşanma kararı almıştı. 2022 yılının başlarında yeniden barışan çift, aşklarına ve evliliklerine bir kez daha şans vermişti fakat bu durumda çok uzun sürmemiş ve geçtiğimiz günlerde ikili, yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası kafa tatili yapmaya çıkan Selin Ciğerci, mini beyaz bir şort giyerek nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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