Selin Ciğerci’ye Boşandıktan Sonra Bir Haller Oldu! Minicik Beyaz Şortuyla Yine Fırtınalar Çıkardı; Fiziğiyle Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! “Gökhan Ağla”
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra’yla ikinci kez boşanmaya karar veren Selin Ciğerci’ye boşandıktan sonra bir haller oldu! Minicik, beyaz bir şort giyerek pozlar veren Selin Ciğerci, yine sosyal medyada fırtınalar çıkardı! Fiziğiyle adeta görenlerin cayır cayır yanmasına neden olan Selin Ciğerci’ye sevenleri ise eski eşinden göndermeler yaparak; “Gökhan ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…
2019 yılında Türkiye’nin konuştuğu bir evliliğe imzasını atan Selin Ciğerci, 2021 yılında ise boşanma kararı almıştı. 2022 yılının başlarında yeniden barışan çift, aşklarına ve evliliklerine bir kez daha şans vermişti fakat bu durumda çok uzun sürmemiş ve geçtiğimiz günlerde ikili, yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası kafa tatili yapmaya çıkan Selin Ciğerci, mini beyaz bir şort giyerek nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.