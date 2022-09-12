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12 Eyl 2022 - 09:34

Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Skandal Çakılma! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü; Ne Duyuldu! Kuyumcular Ne Yapacağını Şaşırdı… Dizlerini Dövüyorlar!

Altın fiyatlarında resmen 8,9 şiddetinde skandal çakılma! Böylesi daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Kuyumcuların bile ne yapacağını şaşırdığı altında; birçok yatırımcı ise dizlerini dövmeye başladı! Altın fiyatlarını görenler ise sosyal medyada “tweet” atarak düşüncelerini dile getirdiler! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?