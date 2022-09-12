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12 Eyl 2022 - 09:56

Masterchef Dilan’ın Ellerinde Mehmet Şef Tuttu! “Sen Benim Kızımsın” Dedi; Bağrına Öyle Bir Bastı Ki… Resmen Milyoner Olacak; Paraları Basacak!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde hayallerine veda eden isim Dilan olmuştu! Dilan’ın elenmesinden etkilenen Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacıya hayatının fırsatını sundu! “Sen benim kızımsın” diyerek bağrına basan Mehmet Yalçınkaya, Dilan için skandal teklifini sundu! İşte Masterchef yarışmacısı olan Dilan’ın milyoner olmasına neden olacak o teklif…