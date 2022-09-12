Masterchef Dilan’ın Ellerinde Mehmet Şef Tuttu! “Sen Benim Kızımsın” Dedi; Bağrına Öyle Bir Bastı Ki… Resmen Milyoner Olacak; Paraları Basacak!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde hayallerine veda eden isim Dilan olmuştu! Dilan’ın elenmesinden etkilenen Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacıya hayatının fırsatını sundu! “Sen benim kızımsın” diyerek bağrına basan Mehmet Yalçınkaya, Dilan için skandal teklifini sundu! İşte Masterchef yarışmacısı olan Dilan’ın milyoner olmasına neden olacak o teklif…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Serpilay, Melih, Yağız, Dilan, Burak R. ve Vural eleme potasından kurtulabilmek adına kıyasıya mücadele vermişti. Hayallerine veda eden isimse Dilan Karataş olmuştu. Evine dönmeyi istemeyen Dilan Karataş, gözyaşlarına boğulmuştu. Peki, Dilan Karataş’a Mehmet Yalçınkaya nasıl bir teklifte bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.