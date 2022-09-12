Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 12 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlayan Ankara’da bir süredir gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmaları bugün de devam ediyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin etkili olacağı bölgeler ise, Başkent EDAŞ tarafından az önce duyurulmuş bulunuyor. Peki, 12 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 12 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...