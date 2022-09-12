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12 Eyl 2022 - 21:29

Tozluyaka Cemre’nin Katili Kim... Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Siz Şaka Mısınız?” Tepkiler Arka Arkaya…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Tozluyaka’da ortalık iyice karıştı! Cemre’nin katilini duyan gören tepki vermeden duramadı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen ismin katil çıkması ise “Siz şaka mısınız?” yorumlarına neden oldu! Peki, milyonların tepki almasına neden olan bu durum ne?