Seyir Halindeyken Alev Alev Yanan Araç Dehşet Saçtı! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Sürücünün Durumu Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı…
Seyir halinde duran araç bir anda alev alev yanmaya başlayınca resmen dehşet saçtı! Böylesi daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Yanan aracın içerisinde kalan sürücünün durumu ise büyük bir merak konusu oldu. Geriye küle dönen bir araç ve gözü yaşlı insanlar kaldı! Peki, neler oluyor?
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin hemen ardından bir aracın yanmaya başladığı görüldü. Çevrede bulunanların dikkatini üzerine çeken bu araç patlaması, bir anda etrafın kalabalık bir hale gelmesine neden oldu! 01 DV 853 plakalı otomobil çevresinde toplanan kişiler ise ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kimliği henüz belirlenmeyen sürücünün ise sağlık durumu büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.