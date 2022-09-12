Seyir Halindeyken Alev Alev Yanan Araç Dehşet Saçtı! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Sürücünün Durumu Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı…

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin hemen ardından bir aracın yanmaya başladığı görüldü. Çevrede bulunanların dikkatini üzerine çeken bu araç patlaması, bir anda etrafın kalabalık bir hale gelmesine neden oldu! 01 DV 853 plakalı otomobil çevresinde toplanan kişiler ise ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kimliği henüz belirlenmeyen sürücünün ise sağlık durumu büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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