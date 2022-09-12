Survivor Atakan’dan Bomba Haber! İkinci Kez Baba Olacağını Öyle Bir Görselle Duyurdu Ki, Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Meğer…

Survivor Türkiye yarışmasının popülerleştirdiği isimlerden bili olan ünlü boksör Çağan Atakan Arslan’dan hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber geldi. haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Çağan Atakan Arslan, o haber ile herkesi bir hayli şaşırttı. Öte yandan Çağan Atakan Arslan’ın paylaştığı o fotoğraf sonrasında sosyal medya kullanıcıları da yorum üstüne yorum yaptı. Peki, Çağan Atakan Arslan ne paylaştı? Çağan Atakan Arslan, neyin müjdesini verdi? Çağan Atakan Arslan, baba mı oluyor? İşte, detaylar…

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