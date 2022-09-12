Survivor Atakan’dan Bomba Haber! İkinci Kez Baba Olacağını Öyle Bir Görselle Duyurdu Ki, Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! Meğer…
Survivor Türkiye yarışmasının popülerleştirdiği isimlerden bili olan ünlü boksör Çağan Atakan Arslan’dan hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber geldi. haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Çağan Atakan Arslan, o haber ile herkesi bir hayli şaşırttı. İşte Çağan Atakan Arslan ile ilgili detaylar...
Survivor Türkiye yarışmasının popülerleştirdiği isimlerden bili olan ünlü boksör Çağan Atakan Arslan’dan hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber geldi. haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Çağan Atakan Arslan, o haber ile herkesi bir hayli şaşırttı. Öte yandan Çağan Atakan Arslan’ın paylaştığı o fotoğraf sonrasında sosyal medya kullanıcıları da yorum üstüne yorum yaptı. Peki, Çağan Atakan Arslan ne paylaştı? Çağan Atakan Arslan, neyin müjdesini verdi? Çağan Atakan Arslan, baba mı oluyor? İşte, detaylar…
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12 Eyl 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.