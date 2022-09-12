Rafet El Roman’ın Eski Eşi Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalarda Bulundu Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…
Rafet El Roman ile gerçekleştirdiği evliliğin ardından daha da popüler hale gelmeye başlayan manken Tuğba Altıntop, ünlü şarkıcı ile yollarını geçtiğimiz yıllarda ayırmıştı. Bu evliliğin ardından kariyerine odaklanan Tuğba Altıntop, bir daha evlilik gerçekleştirmedi. Şimdilerde oyunculuk da yapan Tuğba Altıntop ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Rafet El Roman ile gerçekleştirdiği evliliğin ardından daha da popüler hale gelmeye başlayan manken Tuğba Altıntop, ünlü şarkıcı ile yollarını geçtiğimiz yıllarda ayırmıştı. Bu evliliğin ardından kariyerine odaklanan Tuğba Altıntop, bir daha evlilik gerçekleştirmedi. Şimdilerde oyunculuk da yapan Tuğba Altıntop, geçtiğimiz gün sevenlerini endişelendirecek bir saldırıya uğradı! Peki, Tuğba Altıntop’a ne oldu? Tuğba Altıntop, neyin saldırısına uğradı? Tuğba Altıntop’un sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Eyl 2022 - 16:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.