Rafet El Roman’ın Eski Eşi Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Açıklamalarda Bulundu Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…

Rafet El Roman ile gerçekleştirdiği evliliğin ardından daha da popüler hale gelmeye başlayan manken Tuğba Altıntop, ünlü şarkıcı ile yollarını geçtiğimiz yıllarda ayırmıştı. Bu evliliğin ardından kariyerine odaklanan Tuğba Altıntop, bir daha evlilik gerçekleştirmedi. Şimdilerde oyunculuk da yapan Tuğba Altıntop, geçtiğimiz gün sevenlerini endişelendirecek bir saldırıya uğradı! Peki, Tuğba Altıntop’a ne oldu? Tuğba Altıntop, neyin saldırısına uğradı? Tuğba Altıntop’un sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…

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