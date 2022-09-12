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12 Eyl 2022 - 21:27

Masterchef Dilan Aşk Bombasını Patlatıp Gitti! Sevgilisi Masterchef Yarışmasından Çıktı; Duyanların Nutku Tutuldu! Meğer Şeflerin Gözlerinin İçine Baka Baka…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te hayallerine veda eden isim Dilan olmuştu. Giderayak aşk bombasını patlatan Dilan, sevgilisinin Masterchef’te olduğunu duyurdu! Görenin, duyanın adeta nutku tutuldu, bir şey diyemedi! Şeflerin gözlerinin içine bakarak aşk yaşayan iki isim, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…