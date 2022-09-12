Masterchef Dilan Aşk Bombasını Patlatıp Gitti! Sevgilisi Masterchef Yarışmasından Çıktı; Duyanların Nutku Tutuldu! Meğer Şeflerin Gözlerinin İçine Baka Baka…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te hayallerine veda eden isim Dilan olmuştu. Giderayak aşk bombasını patlatan Dilan, sevgilisinin Masterchef’te olduğunu duyurdu! Görenin, duyanın adeta nutku tutuldu, bir şey diyemedi! Şeflerin gözlerinin içine bakarak aşk yaşayan iki isim, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takımda bulunan 6 isimde potaya girmiş ve potadan çıkmak için canla başla savaşmıştı. Melih, Serpilay, Dilan, Vural, Yağız ve Burak R. arasından hayallerine veda eden isim Dilan olmuştu. Yarışmadan sonra ilk kez aşk bombasını patlatan Dilan, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.