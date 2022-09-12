Aleyna Tilki’nin Annesi Bu Kez Hüngür Hüngür Ağlattı! Gencecik Yaşta Vefat Eden Kardeşi İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Son zamanlarda müzik piyasasına yaptığı güçlü giriş ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz gün Instagram hesabından bir şarkıyı seslendirirken, videosunu paylaştı. Bu videonun altına düştüğü not ile herkesi şaşırtan Havva Öztel, yürekleri adeta parçaladı. Öte yandan Havva Öztel’in duygu yüklü o notuna sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi! Peki, Havva Öztel ne paylaştı? Havva Öztel nasıl bir paylaşım yaptı? Havva Öztel hangi şarkıyı seslendirdi? İşte, detaylar…