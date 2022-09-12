Berrak Tüzünataç Çırılçıplak Pozlar Verince Sosyal Medya Sallandı! Yatağının Üzerinde Frikik Vermemek İçin Şekilden Şekle Girdi! “Yok Artık!”

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç’ın yeni filmi ‘La Casa de Raisa Vanessa’ projesinin ikinci tanıtım fragmanı geldi. İlkinin ardından büyük bir beğeni ile takip edilmeye başlanmış olan ‘La Casa de Raisa Vanessa’ projesinin ikinci tanıtım fragmanından hemen sonra ise, filmin tanıtım afişi için Berrak Tüzünataç kamera karşısına geçti. Berrak Tüzünataç’ın verdiği o pozlar, herkesi hayrete düşürmeye yetti! Peki, Berrak Tüzünataç’ın yeni filmi ne zaman yayınlanacak? Berrak Tüzünataç, nasıl poz verdi? Berrak Tüzünataç’ın partneri kim oldu? İşte, detaylar…

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