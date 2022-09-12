MasterChef Şampiyonlarından Uğur Kardaş Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Bir Ayda Nasıl 400 Bin TL Kazandığını Tek Tek Anlattı!
Ünlü yarışma programı Masterchef şampiyonlarından Uğur Kardaş, yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan sonra azmederek ayda 400.000 TL kazandığını açıklayan Uğur Kardaş’ın görenleri motive eden işte o açıklamaları.
Uzun süredir Acunmedya ekibi tarafından hazırlanıp TV8 ekranlarında seyircilere sunulan Masterchef yarışması, katılımcı yarışmacıları ile de çok konuşulmaya devam ediyor. Hali hazırda yapılan yarışmadaki yarışmacılar ve yaşanan olaylar ile gündemden düşmeyen yarışma ile ilgili ise takipçilerin ilgisini uyandıran, geçtiğimiz dönemlerde yarışmada yarışmacı olarak yer almış ve şampiyonluk elde etmiş olan Uğur Kardaş’ın bir Youtube kanalında yaptığı konuşmalar oldu. Yarışma içerisinde ve yarışma sonrasında hayatından bazı demeçler veren Uğur Kardaş ise özellikle yarışma sonrasında azmedip çalışarak ayda 400.000 TL kâr elde etmesi ile ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Uğur Kardaş’ın görenleri hayrete düşüren başarı hikâyesi.
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12 Eyl 2022 - 16:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.