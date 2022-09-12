Survivor Ogeday’dan Ortalığı Kasıp Kavuran Görseller! Böylesi Daha Önce Hiç Görülmedi; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Nisa Bölükbaşı…
Survivor All Star 2022 yarışmasından sonra aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, aşklarını göz önünde yaşamaya başladı. Şimdilerde birlikte Belçika tatilinde olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, tatilden yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekti. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasından sonra aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, aşklarını göz önünde yaşamaya başladı. Şimdilerde birlikte Belçika tatilinde olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, tatilden yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekti. Öte yandan o paylaşımlardan biri sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, ne paylaştı? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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12 Eyl 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.