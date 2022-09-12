Survivor Ogeday’dan Ortalığı Kasıp Kavuran Görseller! Böylesi Daha Önce Hiç Görülmedi; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Nisa Bölükbaşı…

Survivor All Star 2022 yarışmasından sonra aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, aşklarını göz önünde yaşamaya başladı. Şimdilerde birlikte Belçika tatilinde olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, tatilden yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekti. Öte yandan o paylaşımlardan biri sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, ne paylaştı? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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