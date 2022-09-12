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12 Eyl 2022 - 16:10

Burcu Özberk Yaktı Geçti! Cebindeki Tomar Tomar Parayı Öyle Bir Şeye Harcadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! “Millet Açlıktan Kırılıyor! Düştüğü Derde Bak!”

Güneşin Kızları dizisiyle ekranlarda gördüğümüz ve hayatımıza Nazlı karakteriyle genç bir kız olarak çıkan Burcu Özberk şimdilerde güzel bir kadın oldu ve yalnızca Türkiye’yi değil yurtdışını da yaktı geçti. Eleştirilerin hedefinde olan Burcu Özberk kesenin ağzını açtı ve tomar tomar parasını öyle bir şeye harcadı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte milyonların “Millet açlıktan kırılıyor; düştüğü derde bak” dedirten o olay paylaşım…