Burcu Özberk Yaktı Geçti! Cebindeki Tomar Tomar Parayı Öyle Bir Şeye Harcadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! “Millet Açlıktan Kırılıyor! Düştüğü Derde Bak!”
Güneşin Kızları dizisiyle ekranlarda gördüğümüz ve hayatımıza Nazlı karakteriyle genç bir kız olarak çıkan Burcu Özberk şimdilerde güzel bir kadın oldu ve yalnızca Türkiye’yi değil yurtdışını da yaktı geçti. Eleştirilerin hedefinde olan Burcu Özberk kesenin ağzını açtı ve tomar tomar parasını öyle bir şeye harcadı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte milyonların “Millet açlıktan kırılıyor; düştüğü derde bak” dedirten o olay paylaşım…
Aşk Mantık İntikam dizisiyle gündeme bomba gibi düşen ve her hareketiyle hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Burcu Özberk tatil yapmalara doyamadı. Son yurtdışı tatilinden de art arda pozlar paylaşan Özberk ortalığı yaktı geçti. Peki, Burcu Özberk, neye harcama yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.