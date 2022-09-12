Emret Komutan’ın Yıldızıydı, Son Hali Dudakları Uçuklattı! “Ne Olmuş Sana!” Kerim Asteğmenin Eski Halinden Eser Yok! Neler Oluyor?
Yayınlandığı döneme adeta damga vuran yapımlar arasında bulunan Emret Komutanım dizisi, ekranlardan ayrılalı yıllar geçse de pek çok karakteri ile hafızalara kazınmayı başardı. O karakterlerden biri olan Kerim Asteğmen’e hayat veren ünlü oyuncu Orçun Kaptan ise, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaşımı gerçekleştiren Orçun Kaptan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Yayınlandığı döneme adeta damga vuran yapımlar arasında bulunan Emret Komutanım dizisi, ekranlardan ayrılalı yıllar geçse de pek çok karakteri ile hafızalara kazınmayı başardı. O karakterlerden biri olan Kerim Asteğmen’e hayat veren ünlü oyuncu Orçun Kaptan ise, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaşımı gerçekleştiren Orçun Kaptan, son haliyle, tüm Instagram’ı adeta şaşkına çevirdi! Peki, Emret Komutanım dizisinin Kerim Asteğmen’i Orçun Kaptan, şimdi ne yapıyor? Orçun Kaptan son hali nasıl? Orçun Kaptan’ın değişimi nasıl? İşte, detaylar…
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12 Eyl 2022 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.