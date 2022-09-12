- 12 Eyl 2022 - 16:11

Saba Tümer’in Kırmızılar İçerisindeki Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Kırmızıların Kadını!” Dekoltesiyle Bakanları Eritti, Kül Etti!

Özellikle son aylarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Saba Tümer’den geçtiğimiz gün bir paylaşım daha geldi. Oldukça iddialı bir paylaşım gerçekleştiren Saba Tümer, cesur halleri ve göğüs dekoltesi ile sosyal medya platformlarına damgasını vurdu. İşte detaylar...

Özellikle son aylarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Saba Tümer’den geçtiğimiz gün bir paylaşım daha geldi. Oldukça iddialı bir paylaşım gerçekleştiren Saba Tümer, cesur halleri ve göğüs dekoltesi ile sosyal medya platformlarına damgasını vurdu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Saba Tümer’in o iddialı fotoğraflarını yorumsuz bırakmadı! Peki, Saba Tümer ne paylaştı? Saba Tümer, nasıl bir paylaşım yaptı? Saba Tümer’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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12 Eyl 2022 - 16:11 - Magazin

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