Saba Tümer’in Kırmızılar İçerisindeki Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Kırmızıların Kadını!” Dekoltesiyle Bakanları Eritti, Kül Etti!
Özellikle son aylarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Saba Tümer’den geçtiğimiz gün bir paylaşım daha geldi. Oldukça iddialı bir paylaşım gerçekleştiren Saba Tümer, cesur halleri ve göğüs dekoltesi ile sosyal medya platformlarına damgasını vurdu. İşte detaylar...
Özellikle son aylarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Saba Tümer’den geçtiğimiz gün bir paylaşım daha geldi. Oldukça iddialı bir paylaşım gerçekleştiren Saba Tümer, cesur halleri ve göğüs dekoltesi ile sosyal medya platformlarına damgasını vurdu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Saba Tümer’in o iddialı fotoğraflarını yorumsuz bırakmadı! Peki, Saba Tümer ne paylaştı? Saba Tümer, nasıl bir paylaşım yaptı? Saba Tümer’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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12 Eyl 2022 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.