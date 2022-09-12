Duy Beni Dizisinde Final Getiren Kriz! Oyuncular Tek Tek İstifalarını Veriyor; STAR TV’nin Fişini Çekmesine Çok Kısa Bir Süre Kaldı! “Yok Artık!”
STAR TV’nin fenomen dizilerinden biri olan Duy Beni’de final getiren bir kriz yaşanmaya başladı! Oyuncuların tek tek istifalarını verdiğine dair son dakika bilgileri ortaya çıkarken; seyirciler ise STAR TV’nin dizinin fişini çekeceğine dair yorumlarda bulundular! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Süreç Film tarafından ekranlara gelen ve başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, Perşembe akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor. Her bölümü milyonlarca kişi tarafından izlenen Duy Beni dizisinin içinde bomba bir kriz çıktı! İşte Duy Beni dizisinin setinde çıkan bomba kriz…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.