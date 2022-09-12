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12 Eyl 2022 - 21:23

Masterchef'de BUGÜN Yeni Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Yangınlar Çıkarak; Ağzına Ne Gelirse Onu Söyleyecek! “Pes!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te haftanın takım kaptanı ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın çıkan bu ifşanın ardından sosyal medyada yağın çıkaracağına dair yorumlarda bulundular! Ağzına ne gelirse onu söyleyeceği düşünülen Acun Ilıcalı, bin bir emekle ekranlara getirdiği Masterchef için emekleri yine yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…