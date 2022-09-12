Masterchef'de BUGÜN Yeni Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Yangınlar Çıkarak; Ağzına Ne Gelirse Onu Söyleyecek! “Pes!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te haftanın takım kaptanı ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın çıkan bu ifşanın ardından sosyal medyada yağın çıkaracağına dair yorumlarda bulundular! Ağzına ne gelirse onu söyleyeceği düşünülen Acun Ilıcalı, bin bir emekle ekranlara getirdiği Masterchef için emekleri yine yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takımda bulunan; Melih, Dilan, Serpilay, Yağız, Vural ve Burak R. elenmemek adına savaş vermişti ama Dilan hayallerine veda eden isim olmuştu. Dilan’ın yerine ise yarışmaya Atike isimli yarışmacı katılmıştı. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde ise Mavi takım kaptanlığı için büyük bir savaş verilecekti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.