Ankara’da ilçe ilçe yeni konut fiyatları ne kadar? Ankara’da En Ucuz Satılık Daireler Hangi Semtte! İşte Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut Metre Kare Fiyatları…
Artan yaşam pahalılığından etkilenen alanlardan biri olan konut fiyatları. Ankara’da da oldukça yükselen fiyatlar sonrasında ise ev sahibi olma hayali kuranların için araştırma konusu olan Ankara’daki satılık evlerin ilçelere göre metrekare cinsinden fiyatlandırılması ise şu şekilde.
Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik problemler çeşitli pek çok alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Artan enflasyon ve kur artışları elektronikten gıdaya, giyimden akaryakıta kadar birçok alanda fiyat artışlarına neden olurken, konutlarda fiyatları en çok yükselen ürünler arasında.
İnşaat sektöründe yaşanan malzeme ve işçilik pahalılığı tahmin edilebileceği üzere konut fiyatlarına yansımakta. Artan maliyet fiyatları nedeniyle konut fiyatlarının da artması ile ev hayali kuran vatandaşların hayallerini bir süre daha ertelemesi gerekirken, son dönemde merak edilen sorulardan biri de Ankara’daki ev fiyatları. Bizler de sizler için Ankara’daki tüm ilçelerde satışa sunulan konutların metrekare cinsinden ortalama fiyatlandırma listesini derledik. İşte Ankara’daki konut fiyatları.
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12 Eyl 2022 - 20:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.