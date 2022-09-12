Edis’in Yıllar Önceki Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Şaka Mısın Sen!” Ağzı, Yüzü, Burnu… Suratı Başka Birisine Ait Gibi! “Yok Artık!”
Dönem dönem gündeme bomba bir şekilde düşen Edis, bu kez de eski görselleriyle şok etti. “Şaka mısın sen” yorumlarını alan Edis’in ağzı, yüzü, burnu resmen bambaşka birisine ait gibi! Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Edis’in bu halleri ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem yakışıklığıyla hem de başarısıyla dikkatleri üzerine çeken pop müziğin yıldızı Edis’in her hamlesi ayrı bir olay yaratıyor. 1990 doğumlu olan Edis, genç kızların kalbinde adeta taht kuruyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Edis, kariyer basamaklarını resmen adım adım çıkmıştı. Okulu bittikten sonra bir dönem oyunculuk yapan Edis’in o yıllardan kalan görselleri ağızların açık kalmasına neden oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.