Edis’in Yıllar Önceki Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Şaka Mısın Sen!” Ağzı, Yüzü, Burnu… Suratı Başka Birisine Ait Gibi! “Yok Artık!”

Hem yakışıklığıyla hem de başarısıyla dikkatleri üzerine çeken pop müziğin yıldızı Edis’in her hamlesi ayrı bir olay yaratıyor. 1990 doğumlu olan Edis, genç kızların kalbinde adeta taht kuruyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Edis, kariyer basamaklarını resmen adım adım çıkmıştı. Okulu bittikten sonra bir dönem oyunculuk yapan Edis’in o yıllardan kalan görselleri ağızların açık kalmasına neden oldu!

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