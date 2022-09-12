EGO Bakiye Sorgulaması Nasıl Yapılır? EGO Kartında Ne Kadar Para Kaldı? İşte Telefon Numarasından Ankara Ego Sorgulama İşlemi…
Ankara’da ulaşım aracı olan Ego otobüsleri, özel halk otobüsleri ve metrolarda geçerli olan tek ulaşım kartı Ego kart ile ilgili bakiye sorgulama yöntemleri son dönemde merak edilen konular arasında. İşte Ankarakart bakiye sorgulama ile ilgili yöntemler.
Ankara da ulaşım için kullanılan birçok araçtan biri de Ankarakart ile kullanılabilecek olan ulaşım araçları. Ankara da geçerli olan bu kart ile bütün Ego otobüsleri, özel halk otobüsleri ve metro araçlarına binmek mümkündür.
Genel olarak bütün ulaşım araçlarında geçerli olan Ankarakart ise vatandaşlar için üçe ayrılmaktadır. Öğrenci, yetişkinler için tam kart ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz Ankarakart. 65 yaş üstü vatandaşlar bu kart ile ücretsiz şekilde bütün ulaşım araçlarından yararlanabilirken, öğrenci kartına sahip öğrenciler ise indirimli şekilde seyahat etmektedirler. Bu iki kritere de uymayan vatandaşlar ise tam ücretli kart kullanımında bulunmaktadırlar. Öğrencilerin ve tam kart sahiplerinin ise merak ettiği Ankarakart bakiye sorgulama yöntemleri ise şu şekilde.
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12 Eyl 2022 - 17:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.