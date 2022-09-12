- 12 Eyl 2022 - 16:55 G: 12 Eyl 2022 - 17:21

Masterchef Melih Yarışmadan Çekildi! Pılını Pırtını Topladı; Vedasının Nedenini İlk Kez Açıkladı! “Bunun İçin Miydi? Yazıklar Olsun!” Meğer Yarışmacı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını üst üste iki yıl boyunca duyuran Melih Berkay Gündüz’ün yarışmadan çekildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Pılını pırtını toplayıp evine döndüğü konuşulan Gündüz’ün yapmış olduğu açıklama ise “Bunun için miydi? Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! Meğer Melih Berkay Gündüz…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Pazar gecesi olduğu gibi, dün akşamda yarışmacılarda elenmemek için ter dökmüştü. 6 yarışmacı arasından Dilan ise hayallerine veda eden isim olmuştu. Dilan’ın vedasından sonra sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu. Yarışmada bulunan Melih’ten ise yürekleri sızım sızım sızlatacak bir paylaşım geldi! Peki, Melih Berkay Gündüz yarışmadan çekildi mi?

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12 Eyl 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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