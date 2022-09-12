- 12 Eyl 2022 - 17:57 G: 12 Eyl 2022 - 18:12

Hatice Şendil Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Şu Fiziğin 18’lik Genç Kızlarda Yok!” Görenlerin Eli Ayağına Karışıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil, beyazlar içerisindeki pozlarıyla adeta kuğu gibi süzüldü! “Şu fizik 18’lik genç kızlarda yok” yorumlarını alan Hatice Şendil, görenlerin elinin ayağına dolanmasına neden oldu! Bir bakanın hayran kalıp defalarca kez baktığı Hatice Şendil, güzelliğiyle resmen büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Perihan Savaş, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Hatice Şendil gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Her bölümü keyifle izlenen dizide Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil, oyunculuk yetenekleriyle milyonları ekran başına kilitliyordu. Güzel oyuncu şimdide fiziğiyle, duruşuyla milyonları sosyal medya hesabına kilitledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Eyl 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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Hatice Şendil Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Şu Fiziğin 18’lik Genç Kızlarda Yok!” Görenlerin Eli Ayağına Karışıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
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