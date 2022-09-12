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12 Eyl 2022 - 17:57

Hatice Şendil Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Şu Fiziğin 18’lik Genç Kızlarda Yok!” Görenlerin Eli Ayağına Karışıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

İyilik dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil, beyazlar içerisindeki pozlarıyla adeta kuğu gibi süzüldü! “Şu fizik 18’lik genç kızlarda yok” yorumlarını alan Hatice Şendil, görenlerin elinin ayağına dolanmasına neden oldu! Bir bakanın hayran kalıp defalarca kez baktığı Hatice Şendil, güzelliğiyle resmen büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…