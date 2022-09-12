Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Eyl 2022 - 18:27

Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Uyarı! Öyle Bir Şikayet Aldı Ki… “Gerçekten Büyük Ayıp!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef ve Somer Şef, Acun Ilıcalı’dan bomba bir uyarı aldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumdan sonra birçok kişi “Gerçekten çok büyük ayıp diyerek tepkisini gösterdi! Acun Ilıcalı’nın aldığı şikayet ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?