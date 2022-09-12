Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Uyarı! Öyle Bir Şikayet Aldı Ki… “Gerçekten Büyük Ayıp!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef ve Somer Şef, Acun Ilıcalı’dan bomba bir uyarı aldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumdan sonra birçok kişi “Gerçekten çok büyük ayıp diyerek tepkisini gösterdi! Acun Ilıcalı’nın aldığı şikayet ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme potasına giden yarışmacılar; kıyasıya mücadele vermiş ve 1 hafta daha yarışmada kalmak için kendilerini şeflere ispatlamaya çalışmışlardı. Dilan ise hayallerine veda eden isim olmuştu. Acun Ilıcalı’nın prodüksiyon ekibinden almış olduğu şikayet ise Mehmet Şef ve Somer Şefin yanında soluğu almasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.